تامر كروان: الموسيقى التصويرية لـ رسالة الإمام كانت تحديا كبيرا.. فيديو

خصص الإعلامي رامي رضوان، فقرة من برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، للحديث عن مبدعي الأعمال الدرامية والفنية في موسم رمضان 2023.

وتحدث الموسيقار تامر كروان، عن فوزه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن مسلسل "رسالة الإمام"، قائلا: "اتبسطت جدا أني أخذت الجائرة عن مسلسل رسالة الإمام"، لافتا إلى أن العمل به وجهة نظر محددة وهي معاصرة التاريخ.

وأضاف: "فكرة عمل التاريخ بشكل معاصر تحققت في مسلسل رسالة الإمام وحاز على إعجاب الجمهور والنقاد، وهذا يعتبر فخر ونجاح لكل العاملين في المسلسل".

وأشار إلى أن الموسيقى التصويرية كانت تحدي كبير خصوصا علاقة المصريين بالشافعي، وعلاقة الإمام بهم.