نوع بكتيريا.. أستاذ أمراض صدرية تكشف مفاجأة عن وباء الفيلقيات| فيديو

حذرت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بطب عين شمس، من وباء الفيلقيات الذي تسبب في وفاة 16 شخصا وإصابة 140 آخرين في بولندا.

وقالت جيهان العسال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "داء الفيلقيات عبارة عن نوع من البكتيريا، وهي موجودة من مئات السنين وتسبب التهابات رؤية".

وأضافت: "داء الفيلقيات نوع بكتيريا غير نمطي، ولا تأتي بالصورة المعتادة للالتهاب الرؤي، وهذه النوع من الوباء تنتقل عن طريق تلوث لمصادر المياه أو مجاري مختلفة للمياه".

وأشارت إلى أن هذا النوع من الوباء يترك نفس صورة الإلتهاب الرؤي ونفس الأعراض، مثل السخونية والكحة وضيق التنفس.