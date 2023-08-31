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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تؤكد استمرار التواصل العسكري بين واشنطن وبكين رغم تدهور العلاقات الثنائية

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن هناك صعوبات وعقبات في التواصل بين الجيشين الصيني والأمريكي، بسبب واشنطن.

وبالرغم من ذلك، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية خلال مؤتمر صحفي، إلي أن شو تشيلينج، نائب رئيس إدارة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية، تواصل مع ممثلي الجيش الأمريكي في فيجي، ويعتبر  هذا هو أول اتصال بين كبار جنرالات الجيشين الصيني والأمريكي هذا العام.

وأكد وو تشيان، أن أمريكا قامت باحتواء الصين وقمعها، ولم تتوقف عند هذا الحد بل طورت علاقتها العسكرية مع تايوان.

وأضاف، تدخلت واشنطن بشكل كبير في الشؤون الداخلية للصين وباعت الأسلحة إلي تايوان، لذلك من الطبيعي أن تتخذ المؤسسة العسكرية الصينية تدابير مضادة حازمة.

وطلب المتحدث باسم الجيش الصيني أمريكا بإظهار الصدق واتخاذ إجراءات ملموسة والالتقاء بالصين في منتصف الطريق وتهيئة الظروف لعودة العلاقة بين الجيشين إلى المسار الصحيح.

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