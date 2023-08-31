بالصور.. محمد عبد الشافي يتراجع عن الاعتزال

تأكد تراجع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك، عن قرار الاعتزال بعد خضوعه مع الفريق للفحوصات الطبية والقياسات البدنية الخاصة بالاستعدادات للموسم الجديد.

وكان الجهاز الطبي بنادي الزمالك قام بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لبدء القياسات البدنية والطبية للاعبين قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، وهي القياسات التي خضع لها محمد عبدالشافي.

وأكد مصدر مقرب من الاعب داخل نادي الزمالك خلال الفترة الماضية رغبته في الاعتزال بنهاية الموسم المنقضي، والاكتفاء بما قدمه مع نادي الزمالك.

وحدد الجهاز الفني لنادي الزمالك يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الكولومبي أوسوريو المدير الفني للزمالك، منح لاعبي الفريق راحة سلبية عقب المشاركة في البطولة العربية التي أقيمت بالسعودية خلال الفترة الماضية..