تعليق قوي من بركات على صفقات بيراميدز

يرى الإعلامي محمد بركات، أن بيراميدز سيكون منافسا قويا على كافة البطولات في الموسم المقبل.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا)، المذاع عبر فضائية (المحور): " بيراميدز يمتلك كافة المقومات التي تؤهله للمنافسة على كافة بطولات الموسم المقبل".

وتابع: "بيراميدز يستطيع المنافسة بشكل قوي على بطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل، رغم التعثرات التي تعرض لها الفريق في المواسم الماضية بكأس الكونفيدرالية".

وأتم: " عودة عبدالله السعيد من شأنها إضافة قوة كبيرة على مستوى الفريق الذي عانى في الموسم الماضي بسبب غياب اللاعب على فترات كبيرة من الموسم".