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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحه يجمد مفاوضات ضم شبانه وحمدي علاء

توقف مفاوضات سموحه لضم ثنائي الزمالك

صدى البلد

شهدت الساعات القليلة الماضية توقف مفاوضات نادي سموحة مع مسؤولي نادي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الأبيض واستعارة حمدي علاء لاعب الوسط في فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالرغم من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

وأكد مصدر بنادي الزمالك أن الخلاف على طريقة سداد سموحة لقيمة الصفقة تسبب في توقف المفاوضات بسبب رغبة الأبيض في الحصول على المقابل المادي دفعة واحدة في حين كان يرغب سموحة في سداد قيمة الصفقة على شيكات مؤجلة الدفع.

 

وفي سياق متصل أعلنت لجنة المسابقات الخاصة بالناشئين بالاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للشباب مواليد 2003 للموسم الرياضي الجديد 2023 / 2024 .

وفيما يلي مواعيد مباريات فريق الزمالك 2003 بالبطولة :

الجولة الأولي : الأحد 3 سبتمبر، الزمالك و بيراميدز .

الجولة الثانية : الأحد 10 سبتمبر، المقاولون و الزمالك .

الجولة الثالثة : الأحد 17 سبتمبر، الإسماعيلي و الزمالك .

الجولة الرابعة : الأحد 24 سبتمبر، الزمالك و سموحة .

الجولة الخامسة : الأحد 1 أكتوبر، بتروجت و الزمالك .

الجولة السادسة : الأربعاء 4 أكتوبر، الزمالك و فاركو .

الجولة السابعة : الأحد 8 أكتوبر، الزمالك و طنطا.

الجولة الثامنة : الأحد 15 أكتوبر، طلائع الجيش و الزمالك.

الجولة التاسعة : الأحد 22 أكتوبر، الزمالك و بلدية المحلة .

الجولة العاشرة : الأحد 29 أكتوبر، الجونة و الزمالك.

الجولة الحادية عشرة : الأحد 5 نوفمبر، الزمالك و السد بأسوان

الجولة الثانية عشرة : الأحد 12 نوفمبر، الإتحاد السكندري و الزمالك.

الجولة الثالثة عشرة : الأحد 19 نوفمبر، الزمالك و انبى .

الجولة الرابعة عشرة : الأحد 26 نوفمبر، المصري البورسعيدي و الزمالك .

الجولة الخامسة عشرة : الأحد 3 ديسمبر، الزمالك و الأهلي .

الجولة السادسة عشرة : الأحد 10 ديسمبر، غزل المحلة و الزمالك.

الجولة السابعة عشرة : الأحد 17 ديسمبر، الزمالك و سيراميكا كليوباترا .

الجولة الثامنة عشرة : الأحد 24 ديسمبر، زد اف سي و الزمالك .

الجولة التاسعة عشرة : الأحد 31 ديسمبر، الزمالك و فيوتشر .

الجولة العشرين : الأربعاء 10 يناير، القناة و الزمالك .

 

وكشف إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، عن إقامة معسكرين مغلقين لفرق القطاع مواليد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وقال يوسف إن هذا الأمر يأتي وفقًا للخطة الموضوعة لقطاع الناشئين من أجل تجهيز اللاعبين بأفضل شكل وتهيئة الأجواء لهم استعدادا للموسم الجديد.

وأكد إسماعيل يوسف أن المعسكرات الخاصة بفرق ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ ستنطلق غدا الجمعة ولمدة خمسة أيام، داخل محافظة الإسماعيلية.

وأضاف أن المعسكر يتخلله خوض مباريات ودية في إطار الاستعداد لانطلاق بطولة الجمهورية للناشئين.

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