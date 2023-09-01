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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قصة جريمة .. تعرف على تفاصيل مصرع ربة منزل على يد ابن زوجها بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

لقيت ربة منزل مصرعها عقب تلقيها لعدة طعنات علي يد ابن زوجها " مريض نفسي " فى ظروف غامضة مما أدى إلى وفاتها مباشرة، وذلك بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو شمال أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بمقتل ربة منزل على يد ابن زوجها مريض نفسي بقرية سلوا بحرى التابعة لدائرة المركز، ولم يتبين السبب وراء الواقعة.

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مصرع ربة منزل 

وانتقل رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان إلى مكان البلاغ، وتبين أن ربة المنزل لقيت مصرعها على يد ابن زوجها مريض نفسي، حيث إنها تلقت عدة طعنات بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها مباشرة متأثرة بإصابتها، وجارى إتخاذ اللازم للوصول إلى الأسباب وراء الواقعة، وتم فرض السيطرة الأمنية على المنطقة بأكملها.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل جثمان المتوفية إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة العامة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكتابة التقرير الطبي للحالة. 

وكانت قد استقبلت مشرحة كوم أمبو شمال أسوان جثة هامدة لربة منزل لقيت مصرعها على يد ابن زوجها إثر تلقيها عدة طعنات بسلاح أبيض، وتبلغ من العمر 40 سنة، وتم إيداعها تحت تصرف النيابة العامة.

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فك لغز

ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة العرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة وبعدها سيتم استخراج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها وذويها، وتشييع جثمانها إلى مثواه الأخير بعد قرار النيابة والتصريح بالدفن.

ويكثف رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو شمال أسوان جهودهم لفك لغز واقعة مقتل سيدة على يد ابن زوجها بقرية سلوا بحرى، والوصول للأسباب وراء الواقعة. 

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