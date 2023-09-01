أحمد حسن يعلن مفاجأة بشأن مصير زيزو

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق منشور بشأن مصير زيزو.

وكتب احمد حسن :مصدر.. حسين لبيب تواصل مع زيزو لإقناعه بالبقاء مع الزمالك وصرف النظر عن عرض الشباب السعودي.

وعقد اللاعب جلسة سريعة مع اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الزمالك على هامش تواجده في النادي وأكدوا تمسكهم باستمراره ووعدوه بصرف مستحقاته وباقي مستحقات اللاعبين في الفترة الحالية.





وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن انتعاش خزينة النادي بمبلغ 4.5 مليون جنيه عبر اللجنة الثلاثية المعينة.

وأشار المصدر أن انتعاش خزينة الزمالك جاء من خلال استئجار أحد محال النادي عقب الجلسة التي عقدتها اللجنة المكلفة بتسيير النادي برئاسة اللواء حسن موسي وأحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا وأيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.