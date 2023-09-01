ليست حلّا .. جوتيريش: الحكومات العسكرية في إفريقيا تزيد تحديات دولها

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الخميس، بعد الأحداث المتقلبة سياسيا في بعض دول إفريقيا، أن "الحكومات العسكرية ليست الحلّ" لمشاكل الدول بل "تفاقمها".

وقال جوتيريش للصحفيين تعليقا على "سلسلة الأحداث المتوالية في الأشهر الأخيرة، خاصة في إفريقيا"، إن "العديد من الدول تواجه تحديات عميقة في الحكم. لكن الحكومات العسكرية ليست الحلّ".

وأضاف أن الحكومات العسكرية "تزيد المشاكل سوءا. فهي لا تستطيع حلّ الأزمة، بل يمكنها فقط أن تفاقمها".

وتابع: "أدعو كلّ البلدان إلى إنشاء مؤسسات ديموقراطية ذات مصداقية ودولة القانون".

وتأتي هذه التصريحات بعد الانقلاب في الغابون حيث أطاح عسكريون الرئيس علي بونغو أونديمبا الأربعاء بعيد إعلان إعادة انتخابه في اقتراع قال المتمردين إنه مزور. ودان أنطونيو جوتيريش "بشدة" الاحداث المضطربة في الدولة الافريقية، الأربعاء.