مستوحاة من الأفعى .. فتاة تثير جدلا بجلسة تصوير عبر تيك توك | فيديو

بسبب مقطع فيديو لجلسة تصوير مستوحاة من أفعى الكوبرا، أثارت فتاة أجنبية جدلا عبر تطبيق “تيك توك” خلال الساعات القليلة الماضية.

ظهرت الفتاة التى تدعو نفسها “كين” في زي لامع على شكل أفعى الكوبرا مع مكياج يخدم على جلسة التصوير مقلدة وضعيات للزاحف الخطير.

أفعى

وظهرت الفتاة الأجنبية أيضا في إحدى الصور وهي تتكىء على شجرة، وكأنها أفعى تبحث عن طعامها، كما ظهرت في صورة أخرى عاكسة يدها اليسري وكأنها مستعدة لضرب خصم أو فريسة محتملة.

وتعددت ردود الأفعال حول فيديو الفتاة بين تعجب ونقد ودعم، فكانت من بين التعليقات: “هل هذا يرضيكي؟!”، “ما هذه الجلسة العجيبة”، “أشعر بالخوف حقيقة”، “فكرة جديدة”.