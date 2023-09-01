ترامب يدفع ببراءته من تهمة محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات في جورجيا وروسيا تؤكد أن استئناف اتفاق الحبوب مرهون بحل مشكلاته.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر: تحصيل رسوم الإقامة من الأجانب بالدولار

الجزائر ترفض قرار القضاء السويسري ملاحقة وزير دفاعها الأسبق

هوكستين: حان الوقت لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل

مقتل 9 جنود باكستانيين بهجوم انتحاري

إكواس تعرض على متمردي النيجر مرحلة انتقالية من 9 أشهر

رئيس البرلمان اللبناني يدعو الكتل إلى حوار 7 أيام لانتخاب رئيس للجمهورية



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن رئيس وزراء المصري مصطفى مدبولي قوله إنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

ووفقا للقرار أيضا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن الجزائر اعتبرت أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إلى وزير دفاعها الأسبق خالد نزّار هو أمر "غير مقبول"، مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودًا "لا يمكن التسامح معها" وقد تؤدي إلى "طريق غير مرغوب فيه" في العلاقات بين البلدين.

ونقلت "الوطن" عن الوسيط الأمريكي في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، عاموس هوكستين، قوله إن الوقت حان لترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل بعدما أشرف على اتفاق بحري بين البلدين. وأضاف: "أنا أيضًا متحمس لإحلال السلام وإعادة بناء هذا البلد، وآسف على كل فرصة ذهبت سدى، فلبنان يملك كل المقومات ليكون بلدًا مزدهرًا، يملك المواهب، والموارد الطبيعية، والتاريخ العريق".

وقالت "الأنباء" إن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، دعا لكتل البرلمانية إلى عقد جلسات حوار لمدة 7 أيام كحد أقصى، خلال الشهر المقبل، تمهيدًا لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 10 أشهر من شغور المنصب.

وقال "بري" في كلمة ألقاها أمام الآلاف من أنصاره خلال إحياء حركة أمل، الحزب الذي يترأسه، الذكرى الخامسة والأربعين لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه: "تعالوا في شهر سبتمبر لحوار في المجلس النيابي لرؤساء وممثلي الكتل اللبنانية، لمدة حدها الأقصى 7 أيام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولاً، ونحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".

دوليًا، ذكرت "القبس" أن القوات المسلحة الباكستانية أعلنت مقتل تسعة من عناصرها بعد أن استهدف انتحاري يستقل دراجة نارية رتلا عسكريا، مشيرةً إلى أن خمسة عسكريين آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع في غرب البلاد على بعد 61 كيلومترا من الحدود مع أفغانستان.

وأشارت "الوطن" إلى أن رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، اقترح مرحلة انتقالية من تسعة أشهر تمهد لعودة الديمقراطية في النيجر، على غرار ما قامت به نيجيريا تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.

وذكرت "الجريدة" أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نفى اتهاما رسميا موجها إليه ودفع بأنه غير مذنب في قضية تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، وهو ما يعني أن ترامب، المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024، لن يمثل شخصيا أمام محكمة مقاطعة فولتون في أتلانتا الأسبوع المقبل لمواجهة الاتهامات.

ونقلت "الراي" عن وزير الخارجية الروسي، سيرحي لافروف تأكيده استعداد بلاده لاستئناف اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر الأسود بمجرد اتخاذ إجراءات ملموسة لحل جميع المشكلات المتعلقة بالاتفاق.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان من موسكو إن الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود مهم، لكن روسيا لديها مطالب فيما يتعلق بتصدير منتجاتها حتى يتعافى اقتصادها.