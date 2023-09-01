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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

40 ضحية على الأقل بعد قمع احتجاجات مناهضة للأمم المتحدة في الكونغو

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، بأن عدد الضحايا الذين سقطوا خلال تصدي الجيش للمظاهرات المناهضة للأمم المتحدة في شرق الكونغو، الأربعاء، وصل إلى 40 شخصًا على الأقل، وهو ما يعادل نحو 6 أمثال الضحايا السبعة المعلن عنهم في البداية.

وفرَّق جيش الكونغو الديمقراطية بالقوة احتجاجاً في مدينة جوما مناهضًا لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أجنبية أخرى، بعد انتشار لقطات فيديو لهجوم على شرطي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت السلطات إن الشرطي رجم حتى الموت وإن 6 متظاهرين قتلوا عندما تدخل الجيش.

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لكن ضابطين بالجيش تحدثا لـ"رويترز" وقالا إن المستشفيات استقبلت عشرات الشاحنات منذ الاحتجاج، وإن عدد القتلى يقدر بأكثر من 40.

وصرح مصدر بالأمم المتحدة بأنه يجري التحقيق في أقوال "موثوقة" عن سقوط أكثر من 50 شخصًا بعدما تصدى الجنود للمتظاهرين الذين تجمعوا في كنيسة قبل بدء المظاهرة.

ونفى المتحدث باسم الجيش هذه التقارير وقال إن عدد الضحايا لا يزال 7.

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