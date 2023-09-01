خبير في حركات الإسلام السياسي يفضح مخططا إخوانيا لتجنيد الشباب

أكد إسلام الكتاتني الخبير في حركات الإسلام السياسي، أن جماعة الإخوان الإرهابية وضعت استراتيجية منذ نشأتها لتحقيق الانتشار .

وقال إسلام الكتاتني في حواره على قناة " إكسترا نيوز "، :" الإخوان كانوا يسعون للانتشار في المساجد والجمعيات الخيرية ومراكز الشباب لتحقيق أهدافهم واستقطاب الشباب وتجنيدهم ".

وأضاف إسلام الكتاتني :" الإخوان كانوا يرغبون في تجنيد الشباب الصغار من أجل تنفيذ مخططاتهم ".

وتابع إسلام الكتاتني :" جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستغل الجمعيات الخيرية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب وزيادة النفوذ والسيطرة وتجنيد الشباب ".

واكمل إسلام الكتاتني :" جماعة الإخوان روجت فكرة المظلومية قبل 2011 لدغدغة عواطف المصريين".