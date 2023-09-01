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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

محمد صلاح
محمد صلاح

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي، بكل قوته، إلى التعاقد مع النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومع مرور الساعات؛ يتخذ إجراءات جديدة؛ لضم الفرعون المصري.

محمد صلاح 

هل وقع محمد صلاح لنادي اتحاد جدة السعودي؟

فجرت بعض المصادر الصحفية من العاصمة السعودية مفاجأة مدوية مفادها حصول فريق الكرة الأول بنادي اتحاد جدة على توقيع الدولي المصري محمد صلاح لينضم لصفوف العميد خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

البداية كانت مع خروج صحيفة عكاظ السعودية للتأكيدعلى أن المفاوض الاتحادي قد نجح في حسم صفقة انتقال اللاعب الدولي المصري محمد صلاح لصفوف نادي الاتحاد قادمًا من الريدز.

ولم يقتصر الأمر على هذا الحد فحسب بل ذهبت الصحيفة إلى أن صلاح سيصل إلى جدة عبر طائرة خاصة في السادسة من صباح اليوم الجمعة.

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ليفربول يرفض عرض اتحاد جدة

ومن جهة أخرى قال الصحفي الموثوق دافيد اورنستين أن إدارة نادي ليفربول ترفض بشكل نهائي وقاطع التفريط في خدمات محمد صلاح وتتمسك بخدمات قائد الريدز وأنه غير قابل للمساس.

وأضاف أن الساعات القادمة سوف تشهد الكثير من الجدل خاصةً أن صندوق الاستثمار السعودي لن يستسلم ويسعى لحسم تلك الصفقة وجعل صلاح الأفضل في تاريخ دوري روشن السعودي.

يُذكر أن الميركاتو الصيفي ينتهي في القارة الأوروبية بنهاية اليوم الجمعة ومسألة عدم توفير البديل المناسب تجعل إدارة ليفربول ترفض عرض اتحاد جدة وأبلغت صلاح بذلك كونه لن يرحل مهما بلغت قيمة العرض المقدم.

محمد صلاح 

متى تنتهي إشاعات تعاقد صلاح مع اتحاد جدة؟

كشف الصحفي جيمس بيرس، المختص في تغطية أخبار ليفربول، أن في حال لم ينجح اتحاد جدة السعودي في إنهاء صفقة محمد صلاح، خلال هذا الأسبوع فإنه من المستحيل رحيل اللاعب عن النادي الإنجليزي.

وقال بيرس خلال ظهوره ببرنامج في المرمى رفقة الإعلامي بتال القوس عبر قناة العربية: «إن لم يقم ليفربول ببيع محمد صلاح هذا الأسبوع لن يرحل اللاعب عن النادي لأنه من المستحيل تعويضه في هذا التوقيت وهو أفضل مهاجم على الإطلاق لليفربول ولكن لا يمكن استبعاد المفاجآت في كرة القدم لا أحد كان يصدق بأن نيمار وبنزيما سيلعبان في الدوري السعودي وليفربول فقد هيدرسون وفابينيو للدوري السعودي ولكن صلاح مختلف نهائيا».

وتابع: «ولكن لا نستبعد تواجد محمد صلاح في الدوري السعودي خلال الصيف المقبل هناك احتمال كبير مغادرة محمد صلاح ليفربول خلال الصيف المقبل تحديدا النادي سيفكر في هذا الأمر وستكون وقتها الظروف مختلفة».

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