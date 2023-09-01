عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الصيف هيخلص أمتى؟| حرارة مرتفعة ورياح شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

حالة الطقس
حالة الطقس

ودع المصريون شهر أغسطس أمس، وهو الشهر الذي شهد درجات حرارة مرتفعة هذا العام، ويتساءل المواطنون متى ينتهي الصيف وينتظرون الإجابة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس 

انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر عن حالة الطقس المتوقعة من  غدا الجمعة 01 سبتمبر 2023 إلى الأربعاء 06 سبتمبر 2023 حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على اغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية من المتوقع ان يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كمت تشهد البلاد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

عبد الجليل: الأهلي سيواجه منافسة شرسة من بيراميدز..وأراهن على تألق رضا سليم

نجم الأهلي السابق: صلاح سيفيد الكرة السعودية كثيرًا.. وأتمنى عودة الزمالك لمستواه

الظواهر الجويه المصاحبة لطقس الجمعة

تظهر الشبورة المائية  على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كما  تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء من الساعة (4 الى 7 صباحاً تقريبا) على فترات متقطعة.

 

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الأحد 03 سبتمبر 2023 تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس من الاثنين 04 سبتمبر الى الأربعاء 06 سبتمبر 2023 تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

دجات الحرارة اليوم الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى / الصغرى

القاهرة: 34 - 39.

- العاصمة الإدارية: 34-37.

- بنها: 34 - 37.

- دمنهور: 34 - 37.

- وادي النطرون: 36 - 39.

- كفر الشيخ 34 - 37

- المنصورة 34 - 37

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 34 - 36

- طنطا 34 - 36

- دمياط 33 - 36

- بورسعيد 32 - 35

- الإسماعيلية 36 - 38

- السويس 37- 38

- العريش 33 - 36

- رفح 32 - 35

- رأس سدر 48- 41

- نخل 37- 39

- كاترين 35 - 37

- الطور 39 -41

- طابا 37 - 39

- شرم الشيخ 40- 43

- الإسكندرية 31 - 34

- العلمين الجديدة 30 - 33

- مطروح 30 - 33

- السلوم 30 - 33

- سيوة 38 - 40

- رأس غارب 40- 43

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40- 43

- شلاتين 38 - 41

- حلايب 34 - 37

- أبو رماد 34 - 37

- رأس حدربة 35 - 38

- الفيوم 36 - 38

- بني سويف 37 - 39

- المنيا 37 - 39

درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الجمعة الظواهر الجويه المصاحبة لطقس الجمعة دجات الحرارة اليوم الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

التطبيق 3 سبتمبر.. موعد نزول الموظفين للعمل من المكتب يوم الأحد

بسبب تعنت كولر.. شوبير يصدم عشاق الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من ارتفاع حرارة الطقس للثلاثاء المقبل

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

مشروعات معالجة المياه وتبطين الترع.. إنجازات وزارة الري في 9 سنوات

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

تجاوزت الخمسين.. دولة مسلمة تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

حازم إمام: محمد صلاح نموذج للنجم العالمي ولا غنى عنه في المنتخب

الأوقاف في عهد الرئيس السيسي.. إنجازات بتطوير المساجد والدعوة وأحوال الأئمة

ترشيحاتنا

تشييد المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية في نوفمبر.. شركة روسية تحصل على رخصة البناء

70 أغنية مع كاظم الساهر.. معلومات عن الشاعر الراحل كريم العراقي

ظاهرة أردنية تخلف مئات الضحايا وولي العهد يعلق

على عمق 7 كيلومترات..زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مدينة سيرت التركية

لتحقيق أعلى معدلات السلامة.. تطوير نظم الاشارات والاتصالات بالسكك الحديدية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

طريقة عمل كفتة فاهيتا.. جديدة وغير تقليدية

الصيف هيخلص أمتى؟| حرارة مرتفعة ورياح شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها يثير الجدل| شاهد

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ