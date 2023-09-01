الصيف هيخلص أمتى؟| حرارة مرتفعة ورياح شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

ودع المصريون شهر أغسطس أمس، وهو الشهر الذي شهد درجات حرارة مرتفعة هذا العام، ويتساءل المواطنون متى ينتهي الصيف وينتظرون الإجابة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس

انخفاض درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الإدارة العامة للتنبؤات والانذار المبكر عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة 01 سبتمبر 2023 إلى الأربعاء 06 سبتمبر 2023 حيث تشهد البلاد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على اغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وأفاد خبراء الأرصاد الجوية من المتوقع ان يسود طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كمت تشهد البلاد ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

الظواهر الجويه المصاحبة لطقس الجمعة

تظهر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء من الساعة (4 الى 7 صباحاً تقريبا) على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الأحد 03 سبتمبر 2023 تنشط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس من الاثنين 04 سبتمبر الى الأربعاء 06 سبتمبر 2023 تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

دجات الحرارة اليوم الجمعة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

القاهرة: 34 - 39.

- العاصمة الإدارية: 34-37.

- بنها: 34 - 37.

- دمنهور: 34 - 37.

- وادي النطرون: 36 - 39.

- كفر الشيخ 34 - 37

- المنصورة 34 - 37

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 34 - 36

- طنطا 34 - 36

- دمياط 33 - 36

- بورسعيد 32 - 35

- الإسماعيلية 36 - 38

- السويس 37- 38

- العريش 33 - 36

- رفح 32 - 35

- رأس سدر 48- 41

- نخل 37- 39

- كاترين 35 - 37

- الطور 39 -41

- طابا 37 - 39

- شرم الشيخ 40- 43

- الإسكندرية 31 - 34

- العلمين الجديدة 30 - 33

- مطروح 30 - 33

- السلوم 30 - 33

- سيوة 38 - 40

- رأس غارب 40- 43

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 40 - 43

- مرسى علم 40- 43

- شلاتين 38 - 41

- حلايب 34 - 37

- أبو رماد 34 - 37

- رأس حدربة 35 - 38

- الفيوم 36 - 38

- بني سويف 37 - 39

- المنيا 37 - 39