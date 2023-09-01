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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": مصر نجحت في السنوات الأخيرة بالفعل في استعادة كثير من قطعها الأثرية المسروقة

صدى البلد

رأت صحيفة /الأهرام/ أن مصر نجحت في السنوات الأخيرة بالفعل في استعادة كثير من قطعها الأثرية المسروقة، وتواصل الأجهزة المختصة بالآثار هذه الجهود المشكورة، قائلة "لسنا هنا في حاجة إلى تأكيد حقيقة أن الآثار لا يمكن تعويضها بأي قدر من الأموال، لأن المال زائل، أما التاريخ فباقٍ".


وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الجمعة/، تحت عنوان /استعادة الآثار المصرية/- أعادت واقعة سرقة نحو ألفي قطعة آثار من المتحف البريطاني، قبل عدة أيام، إلى الأذهان ملف استعادة الآثار المصرية المنهوبة، الموجودة بالخارج، وضمها إلى الثروة الأثرية الهائلة في بلدنا، الذي يسمونه بالخارج مخزن آثار الدنيا كلها.


وأضافت، وبطبيعة الحال فإن المتاحف الكثيرة التي بها آثارنا المصرية المسروقة، وهي للعلم متاحف منتشرة في أصقاع العالم كله، ستقول إن هناك قوانين دولية تحكم عملية إعادة الآثار إلى موطنها الأصلي، وبالفعل فإن مصر وافقت على بعض هذه القوانين، ومع ذلك يمكن لمصر أن تستشهد بواقعة سرقة المتحف البريطاني هذه للمطالبة ببعض آثارنا التي عندهم.


وتابعت، قد يقال إن بقاء الآثار المصرية في المتاحف العالمية هو دعاية للسياحة المصرية، لكن هذا مردود عليه بأن السرقة تظل سرقة، والحق يجب، أن يعود لأصحابه.

 

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