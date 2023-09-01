افتتاح رئيس الوزراء عددًا من المواقع الأثرية والتراثية بالقاهرة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المواقع الأثرية والتراثية بعد انتهاء الترميم، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم/الجمعة/.

فتحت عنوان/ رئيس الوزراء يشهد افتتاح عدد من المواقع الأثرية والتراثية بعد انتهاء الترميم/، قالت صحيفة/الأهرام/، قام رئيس الوزراء،

الدكتور مصطفى مدبولى، يرافقه وزير التنمية المحلية،هشام آمنة، ووزير السياحة والآثار، أحمد عيسى ومحافظ القاهرة، خالد عبدالعال بجولة تفقدية افتتح خلالها عددا من المواقع الأثرية والتراثية التى شهدت الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء أكد عقب إزاحة الستار لافتتاح مشروع ترميم برج مأخذ سور مجرى العيون الأثرى، استمرار الدولة فى تنفيذ العديد من المشروعات التى تسهم فى استعادة الوجه الحضارى لمختلف مناطق القاهرة التى تزخر بالعديد من المواقع التاريخية والتراثية عبر مر العصور.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ وزيرة التضامن تتفقد رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين بالشيخ زويد/، ذكرت صحيفة/الأهرام/ أن

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكدت اهتمام الدولة وكل الجهات والوزارات بأهالي شمال سيناء وتعويضهم سنوات الإهمال والتهميش، وتوفير حياة كريمة يستحقها المواطن السيناوي.

وبحسب الصحيفة، فإن الوزيرة شددت على أن سيناء فى قلوب جميع المصريين، ومدى سعادتها بالتحاور والاستماع الى مطالب أهالى شمال سيناء، والسعى الى توفيرها بكل السبل المتاحة، مشيرة إلى أن سيناء جزء لا يتجزأ من الوطن الغالى.

ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك جاء أثناء زيارتها الشيخ زويد، يرافقها اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، لتفقد رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين إلى قرى الشيخ زويد.

وتحت عنوان/ افتتاح محطة قطارات الصعيد.. خلال احتفالات أكتوبر/، قالت صحفية/الجمهورية/، كشف المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد أنـه سيتم افتتاح محطة قـطـارات صعيد مصر المعروفة بـ«مجمع السكك الحديدية« بأرض بشتيل بمحافظة الجيزة، خلال احتفالات أكتوبر المُقبل.

ونقلت الصحيفة عن عامر قوله، على هامش الجولة التى قام بها أمس بمحطة بشتيل، إن مد الرحلات إلى محطة قطارات الصعيد ببشتيل لن يؤثر على سعر تذكرة القطار فالتذكرة يتم تسعيرها بالكيلومتر مؤكدا أنه تم الانتهاء من وضع جدول تشغيل القطارات بعد إضافة المحطة الجديدة به وأن سعر تـذكـرة القطار مـن محطة رمسيس لن يختلف عن سعرها من محطة بشتيل أو من محطة الجيزة وذلـك فيما يتعلق بالقطارات المباشرة أما قطارات المحطات والمراكز فيختلف سعرها لأن كل محطة لها سعر وفقا للمسافة التى سيقطعها القطار.

وفي موضوع آخر، وتحت عنوان/ مصر تعزي جنوب أفريقيا في ضحايا "حريق جوهانسبرج"/، قالت صحيفة/الجمهورية/، أعرب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي مصر، لجنوب أفريقيا، في ضحايا الحريق الذي اندلع بمبنى في مدينة جوهانسبرج، وأسفر عن عشرات الضحايا والمصابين.

وبحسب الصحيفة، فقد نقل المتحدث باسم وزارة الخارجية، صادق المواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب جنوب أفريقيا الصديقة في هذا الحادث المروع.

واقتصاديا، وتحت عنوان/ انطلاق معارض"أهلًا مدارس" بالمحافظات 15 سبتمبر الجاري/، ذكرت صحيفة/المصري اليوم/، أن أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرفة التجاري، أعلن إطلاق معارض"أهلًا مدارس"، للعام الثامن على التوالي بالمحافظات جميعا 15 سبتمبر الجاري بالتعاون مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والتجارة والصناعة بهدف توفير أفضل السلع بأسعار منافسة لصالح المستهلك.

ولفت إلى أن المعرض الرئيسي سيتم تنظيمه بالتعاون مع غرفة القاهرة في مبنى جهاز المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، بالتزامن مع معارض عواصم المحافظات تنظمها الغرف التجارية بكل محافظة.

ومازلنا في الشأن الاقتصادي، وتحت عنوان/ اتفاقية جديدة بين "قناة السويس" و"ميرسك" العالمية في مجالات التدريب والتحول الأخضر/، قالت صحيفة/المصري اليوم/، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وروبرت ميرسك أوجلا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إيه بي موللر ميرسك" القابضة، توقيع اتفاقية جديدة لاستكمال التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التدريب، وآليات التحول الأخضر وبحث التعاون المشترك في مجال بناء القاطرات البحرية وإعادة تدوير السفن، بمقر شركة ميرسك العالمية بكوبنهاجن بالدنمارك.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق، يعد تتويجاً للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين الهيئة والمجموعة العالمية واستكمالاً للتعاون المثمر بين الجانبين، ويأتي على هامش زيارة رئيس هيئة قناة السويس للدنمارك والتي استهلها بلقاء السفير كريم شريف السفير المصري بالدنمارك لبحث سبل التعاون مع الشركات الدنماركية وجذب الاستثمارات.

