الجزائر: نرغب في تعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر

أكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، رغبة بلاده في العمل بالتنسيق التام مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" لتعزيز فرص الحل السياسي السلمي للأزمة في النيجر واستبعاد أخطار اللجوء لاستعمال القوة، بما يحفظ السلم والأمن والاستقرار في النيجر وفي المنطقة برمتها.

جاء ذلك خلال استقبال عطاف، أمس /الخميس/، في مقر وزارة الخارجية الجزائرية بالعاصمة، لسفيرة جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى الجزائر، التي تترأس بلادها حاليا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكذلك مجموعة من سفراء الدول الأعضاء في ذات المنظمة، وهي السنغال وكوت ديفوار وغينيا بيساو.

وبحسب وزارة الخارجية الجزائرية، فقد سلم عطاف ضيوفه نسخاً من مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول تسوية الأزمة في النيجر، وأمدهم بشروحات حول أهم عناصرها ومرتكزاتها وأهدافها.

وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان حل سياسي وسلمي للأزمة القائمة في جمهورية النيجر.