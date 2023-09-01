نشرة المرأة والصحة| روشتة هاني الناظر لعلاج عين السمكة والكالوو..صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن الأدوية التي تسبب وجود مذاق معدني عند تناولها.

يعاني الكثير من المشاكل الجلدية المزمنة ومن الرز هذه المشكلات هي الكالو او الثأليل وعين السمكة والتي يلجأ الكثير في علاجها الي الليزر للتخلص منها

اكدت التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة اعداد المصابين بالمتحـور كورونا EG.5 إيريس حيث تم الإعلان رسميا عن أصابة أكثر من 50دولة على مستوى العالم



بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

تصدر الفنان أحمد سعد وطليقته تريند السوشيال ميديا بعد خبر طلاق علياء البسيوني من الفنان أحمد سعد.