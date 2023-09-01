نشرة المرأة والصحة| روشتة هاني الناظر لعلاج عين السمكة والكالوو..صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:
هيئة الدواء تكشف أسباب المذاق المعدني ببعض العقاقير
نشرت هيئة الدواء المصرية على صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشورا جديدا عن الأدوية التي تسبب وجود مذاق معدني عند تناولها.
روشتة هاني الناظر لعلاج عين السمكة والكالوو
يعاني الكثير من المشاكل الجلدية المزمنة ومن الرز هذه المشكلات هي الكالو او الثأليل وعين السمكة والتي يلجأ الكثير في علاجها الي الليزر للتخلص منها
قبل ظهور الأعراض ..علامة تكشف لك إصابتك بفيروس كورونا الجديد
اكدت التقارير الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية عن زيادة اعداد المصابين بالمتحـور كورونا EG.5 إيريس حيث تم الإعلان رسميا عن أصابة أكثر من 50دولة على مستوى العالم
بعد الطلاق.. شاهد |صور بنات أحمد سعد تشعل السوشيال ميديا
تصدر الفنان أحمد سعد وطليقته تريند السوشيال ميديا بعد خبر طلاق علياء البسيوني من الفنان أحمد سعد.