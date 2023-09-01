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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إدراج المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية ضمن المقاصد المستهدفة للسائحين

صدى البلد

تبدأ وزارة السياحة والآثار، اليوم الجمعة الموافق 1سبتمبر، في إدراج المناطق الأثرية التي خضعت للترميم في قلب القاهرة التاريخية ضمن المقاصد المستهدف زيارتها من قبل السائحين المصريين والأجانب، باعتبارها مقصدا سياحيا جديدا لم يكن متاحا من قبل.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن وزارة السياحة والاثار ستقوم بإدراج المناطق الأثرية التي خضعت للترميم بقلب القاهرة التاريخية ضمن المقاصد المستهدف زيارتها من قبل السائحين المصريين والأجانب، باعتبارها مقصدا سياحيا جديدا لم يكن متاحا من قبل، وللتعرف أكثر على تاريخها .


تصريحات مصطفى مدبولي، كانت عقب زيارة ميدانية بمحافظة القاهرة، أمس الخميس، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات بالمحافظة .

وأوضح مدبولي أن هذه الجهود تعكس اهتمام مصر بإبراز عمق تراثها وحضارتها، وعظم تاريخها، وتمتلك آثارًا عديدة يعود عمرها الى آلاف السنين، معرباً عن سعادته بمستوى أعمال الترميم المنفذة بأيد مصرية، من وزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار، وأساتذة الآثار من الجامعات المصرية، متقدما بالشكر لكل القائمين على هذه الجهود.

أكد رئيس الوزراء أن زيارته التفقدية بدأت بافتتاح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمحافظة القاهرة، موضحًا أن هذا المركز يأتي ضمن منظومة كبرى تنفذها الدولة بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية بالتتابع، بهدف إدارة الأزمات الكبرى، مضيفًا أنه تم البدء طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولفت إلى أن الرئيس قام بافتتاح خمسة مراكز تم انشاؤها ضمن هذه المنظومة، وتم اليوم افتتاح مركز محافظة القاهرة، كما أنه بنهاية الشهر المقبل سيكون لدينا 13 مركزاً للسيطرة على مستوى الجمهورية قيد الإنشاء والتشغيل .

المشروعات الأثرية 

وأضاف رئيس الوزراء أن القسم الثاني من زيارته الميدانية لمحافظة القاهرة، كان شديد الأهمية أيضاً، وشهد تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الأثرية التي خضعت للترميم بقلب القاهرة التاريخية، مشيراً إلى أنه تم البدء بافتتاح برج مأخذ سور مجرى العيون، ثم تفقد الكنيسة المعلقة، ثم افتتاح أعمال ترميم حصن بابليون، وبوابة عمرو بن العاص التي دخل منها الصحابي الجليل إلى مصر ايذاناً بالفتح الإسلامي لمصر، ثم انتهت الزيارة بمنطقة معبد بن عزرا الذي يتم افتتاحه بعد اكتمال أعمال الترميم.

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إدراج المناطق الأثرية بالقاهرة التاريخية ضمن المقاصد المستهدفة للسائحين

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