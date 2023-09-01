بعد عواقب كارثية بسبب إعصار إداليا.. إجراء سريع من الرئيس الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه سيتوجه إلى فلوريدا "صباح السبت"، بعد المرور المدمر لإعصار إداليا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال بايدن، خلال زيارة لمقر الوكالة الفدرالية الأمريكية المكلفة الاستجابة للكوارث: "سأتوجه إلى فلوريدا صباح السبت".

ضرب إعصار إداليا غرب فلوريدا، والذي صنفته السلطات أنه “خطير للغاية” و من الفئة 3 مع رياح قوية وأمطار غزيرة، مشيرة إلى أنه نادر الحدوث في المنطقة وأمرت بعملية إجلاء واسعة النطاق.

وحذرت السلطات الأمريكية من العواقب التي قد تكون كارثية في بعض أجزاء الولاية.

وقد تسبب إعصار إداليا بارتفاع قياسي لمستوى المياه وبفيضانات واسعة النطاق في فلوريدا، وواصل طريقه المدمر على الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة في شكل عاصفة استوائية.

وسيستغرق الأمر وقتا لتقييم الأضرار الناجمة من هذا الإعصار الذي حمل رياحا تصل سرعتها إلى 215 كلم/ساعة وتسبب في ارتفاع لمستويات المياه وصل إلى خمسة أمتار في بعض المناطق الساحلية