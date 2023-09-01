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برلمان

برلمانية: قرار الرئيس السيسي بدعم المشروعات الصناعية يسهم في تغطية السوق المحلي

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

أكدت د. شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، للحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وتشمل الإعفاء من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتي 5 سنوات، جاءت في توقيت مناسب من اجل دعم الصناعة ، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها علي العالم اجمع مشيرة أن تلك التوجيهات يستفيد منها مصانع كثيرة وبالتالي تعمل علي زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلي وزيادة الصادرات وبالتالي يقلل من فاتورة الاستيراد وبالتالي يخف الضغط علي طلب الدولار.


وقالت " نبيه" في تصريحات صحفية لها اليوم إن هذه الحوافز ستؤدي إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وستحفز وتشجع القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة مشروعات تنموية، موضحة أن هذه القرارات بمثابة  رسالة طمأنة للمستثمرين بأن الدولة جادة في إزالة معوقات الاستثمار في القطاع الصناعي والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات.


وأشارت " نبيه" أن قرارات الرئيس السيسي شملت أيضا التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وهو ما يمثل حافز مهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات مما يساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ورفع معدلات نموها ورفع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي.


وأكدت "نبيه" إلى أن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي خطوة جيدة ستساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

شيماء محمود نبيه مجلس النواب عبدالفتاح السيسي المشروعات الصناعية

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