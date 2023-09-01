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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

 

كان العطس بصوت عالٍ في الأماكن العامة (على سبيل المثال، في السينما أو أثناء المحاضرة) يعتبر غير مهذب، واليوم  أصبح العطس يجعل الأشخاص يديرون رؤوسهم أثناء الوباء، كما أصبح العطس أو السعال في الأماكن العامة مشكلة كبيرة.

فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها يثير الجدل| شاهد

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.


فاكهة غير متوقعة تقلل الكوليسترول الضار

يعد الكوليسترول من أكثر الأشياء التي تضر القلب وتسبب متاعب صحية عديدة وتزيد من مضاعفات الأمراض المختلفة.
 

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

 حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال الأحتفال بعيد ميلادها.

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