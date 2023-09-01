نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

كان العطس بصوت عالٍ في الأماكن العامة (على سبيل المثال، في السينما أو أثناء المحاضرة) يعتبر غير مهذب، واليوم أصبح العطس يجعل الأشخاص يديرون رؤوسهم أثناء الوباء، كما أصبح العطس أو السعال في الأماكن العامة مشكلة كبيرة.

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.



فاكهة غير متوقعة تقلل الكوليسترول الضار

يعد الكوليسترول من أكثر الأشياء التي تضر القلب وتسبب متاعب صحية عديدة وتزيد من مضاعفات الأمراض المختلفة.

