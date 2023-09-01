بالكيرلي.. رنا رئيس تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة رنا رئيس متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت رنا رئيس في الصور بإطلالة صيفية متميزة، مرتدية سوت بيضا مكشوفة الصدر ومعتمدة علي المكيب الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها المموجة.

ومؤخرا شاركت رنا رئيس، وعمرو وهبة، في المسلسل الكوميدي الإذاعي "كارت أحمر"، الذي تم بثه طوال أيام شهر رمضان على «راديو 9090».

المسلسل بطولة رنا رئيس، عمرو وهبة، بيومي فؤاد، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار لايت كوميدي، حول بعض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية وتناولها بشكل خفيف.