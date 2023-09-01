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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن تدمير مسيرة أوكرانية اقتربت من العاصمة موسكو

صدى البلد

صرح عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في ساعة مبكرة من ،اليوم الجمعة، بأن قوات الدفاع الجوي أحبطت محاولة لتحليق طائرة مسيرة قرب موسكو.


وقال عمدة موسكو إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة قرب منطقة ليوبيرتسي كانت متجهة نحو موسكو دون إصابات أو أضرار.


ولفت حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، إلى أن مركز مراقبة المجال الجوي في المقاطعة الروسية اتخذ إجراءات لتحييد جسم واحد مجهول في الجو.


وأعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بجوماز، عبر قناته على تليجرام أنه خلال أمس الخميس، دمر الحرس الوطني الروسي 3 طائرات مسيرة فوق المقاطعة.


وشنت أوكرانيا، أمس الخميس، هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة على 7 مناطق في روسيا، بينها هجوم استهدف مطار بسكوف الدولي.


وتكثف أوكرانيا هجماتها على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد وتكبد الخسائر الفادحة.

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