كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

كشف رودي جاليتي، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، عن تطور جديد بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز، خلال الصيف الحالي.

وكتب رودي جاليتي عبر حسابه الشخصي على موقع "إكس":" الاتحاد لا يزال يضغط بشدة من أجل ضم صلاح وقام أيضًا بزيادة العرض إلى 130 مليون دولار تقريبًا لإقناع ليفربول".

وأضاف:" موقف ليفربول وكلوب أيضًا يظل كما هو، محمد صلاح ليس للبيع، وأيضًا لا يوجد وقت للعثور على بديل".

وتابع: "المحادثات لا تزال مستمرة بين الأطراف".

يذكر أن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أعلن مؤخرا رفضه رحيل محمد صلاح إلى نادي اتحاد جدة.

ويمتد عقد النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي حتى عام 2025.