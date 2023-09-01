مصرع جنديين أرمينيين في هجوم قوات أذربيجان على قرية سوتك

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية ،اليوم الجمعة، عن هجوم القوات المسلحة الأذربيجانية في وقت مبكر من صباح اليوم في اتجاه المواقع الأرمينية بالقرب من قرية سوتك في مقاطعة جيجاركونيك، ومقتل جنديين أرمينيين وإصابة آخر في قصف من جانب قوات أذربيجان.

وقالت الوزراة الأرمينية في بيانها أن وزارة الدفاع الأذربيجانية، قامت بنشر معلومات مضللة بشكل دوري في 31 أغسطس، وبالتالي خلق أساس معلومات لاستفزاز آخر، في 1 سبتمبر، بدءًا من الساعة 07:50 (08:50 صباحًا بتوقيت موسكو)، فتحت النار بشكل مكثف على المواقع الأرمينية.

وأضافت الوزارة أن القوات الأذربيجانية تستخدم أيضًا قذائف الهاون في هجمات القصف.