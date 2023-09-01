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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يوجه بالانتهاء من تطوير موقع التجلى الأعظم في سانت كاترين

وزير الإسكان خلال
وزير الإسكان خلال الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعا، لمتابعة البرنامج الزمني للانتهاء من مختلف مكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، والجهاز المركزى للتعمير، وشركات المقاولات، والمكاتب الاستشارية، وممثلى الجهات المعنية.
 

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وشدد وزير الإسكان، على شركات المقاولات المُنفذة للمشروع ضرورة الانتهاء من تنفيذ مكونات المشروع المختلفة فى المواعيد المحددة، وبأعلى جودة، ووجه مجموعة العمل المعنية بالإشراف على المشروع، بالمتابعة الدورية الحثيثة لمدى التزام شركات المقاولات بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وإعداد تقارير عن الموقف التنفيذى يتم عرضها على وزير الإسكان مباشرة، كما وجه بضرورة الإدارة الرشيدة للمشروع بما يتلاءم مع قيمته.

وأشار وزير الإسكان ، إلى أن هناك متابعة مباشرة من القيادة السياسية لمشروع تطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، حيث يهدف التطوير إلى تهيئة الموقع وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، من أجل إظهار الموقع وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى عن الموقف التنفيذى لأعمال تطوير موقع "التجلى الأعظم"، والتى تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، (إنشاء مركز الزوار الجديد - إنشاء ساحة السلام - إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" - إنشاء الفندق الجبلي - تطوير النزل البيئي - إنشاء المجمع الإداري الجديد - إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة - تطوير المنطقة السياحية - تطوير وادي الدير - مشروع درء أخطار السيول - إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين - تطوير منطقة إسكان المجتمع المحلي - تطوير مركز البلدة التراثية - إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالإسباعية)، ويتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر.

كما استعرض وزير الإسكان، تقريراً عن زيارة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة، لمشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، لتفقد مكونات المشروع على أرض الواقع، كما التقت برهبان دير سانت كاترين، وأفراد المجتمع المحلي بمدينة سانت كاترين، والعاملين فى مجال الأعشاب الطبية، حيث أبدت إعجابها وانبهارها بمشروع التطوير، والذى يتفق مع البيئة، ويحول مدينة سانت كاترين إلى نموذج للمدينة الخضراء، التى تحقق معايير الاستدامة، والانسجام مع البيئة المحيطة.



مشروع تطوير مدينة سانت كاترين ينسجم مع البيئة

 

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين "موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقة مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.



 

وزير الإسكان تطوير مشروع التجلي الأعظم جبال سانت كاترين المجتمعات العمرانية سيناء

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