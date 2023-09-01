الصين: تفكيك عصابة احتيال من خلال الإنترنت عابرة للحدود

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن بكين أعلنت أن الشرطة الصينية والإندونيسية فككت بشكل مشترك، عصابة إجرامية ضخمة متورطة بارتكاب جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات الاتصالات السلكية عبر الحدود، و تم القبض على 88 مشتبهًا جنائيًا نتيجة لهذه العملية.

وقامت وزارة الأمن العام بتنسيق قوات الشرطة المحلية لإجراء تحقيقات وتحليلات متعمقة في العديد من حالات الابتزاز الجنسي. وأظهرت النتيجة أن المحتالين الذين يقفون وراء هذه الحالات موجودون في إندونيسيا وأوضحت بعض هوياتهم.

وأرسلت وزارة الأمن العام الصينية، في أواخر أغسطس المنصرم، فرقة عمل إلى إندونيسيا، وأطلقت حملة تعاون مع الشرطة الإندونيسية لمكافحة الاحتيال عبر الإنترنت .

وتعهدت وزارة الأمن العام الصينية بالحفاظ على موقف صارم ضد الاحتيال عبر الإنترنت وشبكات الاتصالات السلكية عبر الحدود وتكثيف التعاون الدولي في إنفاذ القانون من قبل الشرطة.