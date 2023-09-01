قافلة طبية لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بقرى الشيخ زويد

تواصل القافلة الطبية المجانية التي تنظمها مديرية الصحة لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين بقرى الشيخ زويد شمال سيناء.. خثديث تمارس القافلة عملها اليوم ، بقرية أبوالعراج بالشيخ زويد محافظة شمال سيناء، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور طارق محمد شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

تخصصات طبية:

وتشمل القافلة عدة تخصصات طبية منها: مسالك بولية- باطنة- اطفال، مع عمل التحاليل الطبية داخل العيادات مجانا.

وقال حسن اسبيتان رئيس القرية ان عيادات القافلة الطبية استقبلت الأهالي من الساعة التاسعة صباحًا على أن تستكمل الفعاليات الى الساعة الثالثة مساءً.

وقدمت الوحدة المحلية لقرية أبوالعراج، كافة سبل الدعم وتذليل جميع العقبات للأطقم الطبية وكذلك مساعدة الأهالي خاصة كبار السن.