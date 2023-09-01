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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تريزيجيه من داخل الجيم: جمعة مباركة إن شاء الله

تريزيجية
تريزيجية

شارك اللاعب محمود تريزيجيه حالة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهر تررزيجيه في الصورة من داخل الجيم، وكتب: "جمعة مباركة إن شاء الله".

 

 

أعلن اللاعب أحمد حسن عن عودة تريزيجيه للمشاركة مع فريقه في مباراة بشكتاش التي تقام بعد فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل ضمن الدوري التركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب أحمد حسن: "كشفت تقارير صحفية تركية أن محمود "تريزيجيه"، نجم طرابزون سبور، قد يعود للمشاركة مع فريقه في مباراة بشكتاش التي تقام بعد فترة التوقف الدولي سبتمبر المقبل ضمن الدوري التركي".

تسلم الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا، تقريرا طبيا من نادي طرابزون التركي، عن حالة محمود تريزيجيه.

وتعرض تريزيجيه لإصابة في لقاء طرابزون وجالطا سراي في الدوري التركي، وأعلن مدرب طرابزون، أنها عبارة عن كسر في أحد الأضلاع.

وفضل الجهاز الطبي لمنتخب مصر عدم حضور اللاعب في معسكر الفراعنة المقبل، بعدما استلم التقرير الطبي.

 

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