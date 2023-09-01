الانتهاء من بناء أكبر صالة ألعاب رياضية بجامعة سوهاج فى أبريل 2024

قال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إنه تم إنشاء أول صالة ألعاب رياضية دولية بجامعة سوهاج وتعد واحدة من الصالات الخمس على مستوي الجمهورية وينطبق عليها إشرافات الألعاب الأولمبية وتقوم بـ إنشاءها أكبر شركات المقاولات في مصر وتقام على مساحة ٨ الألف متر.



واضاف النعماني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر المذاع على فضائية ”الأولى" أن هذه الصالة يتم تنفيذها عن طريق فريق مستشارين مشهود لهم بالكفاءة على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن هذه الصالة واحدة من أهم خمسة صالات على مستوي الجمهورية وهي فريدة من نوعها وهي الأولى من نوعها على صعيد مصر.

واحدة من أهم 5 صالات على مستوي الجمهورية

ولفت رئيس جامعة سوهاج إلى أن بناء هذه الصالة لديها اشتراطات في البناء من حيث مساحة الملاعب، ومن حيث الملاعب والاشتراطات التحتية وكل ما يتصل بالصالة، مضيفا أن بها العاب مثل كرة الطائرة والسلة واليد وأيضا الالعاب الفردية مثل الاسكواش وكثير من الألعاب الفردية فهي تحتوي على ٢٤ لعبة ولهذا فهي تعتبر صالة مميزة، فالصالة مقامة داخل أرض الجامعة الجديدة والتي تبلغ مساحتها حوالي ٧٣٠ فدان، فهي مدينة رياضية متكاملة وبها سكن وحمامات سباحة وتعتبر هذه الرؤية المتقبلية، لأنها تقترب من المطار الجديد بسوهاج، مؤكدا أن صالة الألعاب الرياضية هي واحدة من اهم 5 صالات على مستوي الجمهورية والوحيدة المقامة فى صعيد مصر.

دفع رسوم رمزية للدخول للصالة

وتابع: ومن المتوقع الأنتهاء من بناء هذه الصالة الرياضية في شهر أبريل 2024، وسوف يتم دفع رسوم رمزية للدخول لهذه الصالة الرياضية، لنكون في متناول الطلاب.