الرئيس الأمريكي يعلق مجددا على حالة ماكونيل بعد «تجمده»

علق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، على صحة زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، ميتش ماكونيل، وذلك بعد يوم واحد من تجمده وعجزه عن الكلام لثوان طويلة خلال حدث عام بولاية كنتاكي.

وقد أثار تجمد ماكونيل، لفترة وجيزة خلال حدث عام الكثير من تساؤلات حول قدرته– وغيره من السياسيين المسنين – على تولي مناصبهم.

ووفقا لـ صحيفة"KFOR " الإخبارية، دافع الرئيس جو بايدن عن ماكونيل، قائلاً إنه "واثق" من أن زعيم الأقلية "سيعود كما كان قريبا".

وقال بايدن للصحفيين، خلال زيارة لمقر الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ اليوم الجمعة: "لقد تحدثت معه اليوم عبر الهاتف وكان طبيعيا".

وأشار بايدن إلى أن مشكلات ماكونيل لم تكن غير عادية بالنظر إلى إصابة السيناتور بارتجاج في المخ في وقت سابق من هذا العام.

وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي مخاوف بشأن قدرة ماكونيل على القيام بعمله، قال بايدن: "لا، لا أشعر بذلك".

وفي وقت سابق، أعلن طبيب الكونجرس أن زعيم الجمهوريين في ماكونيل قادر على العمل، وذلك بعد أن أثار قلق كثيرين على صحته الأربعاء، في ثاني عارض صحي من نوعه يصيبه خلال شهر واحد.

وفي مارس، نقل السناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسرٍ في أحد الأضلاع مما استدعى توقّفه عن العمل ستة أسابيع تقريبا.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال الطبيب بريان موناهان الخميس، في رسالة نشرتها أوساط السناتور، إنه «بعد تقييم الوضع الذي حصل أمس (الأربعاء)، أبلغت زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ماكونيل بأنه قادر طبيا على استئناف جدول أعماله كما هو مقرر".

وأضاف الطبيب أن "الدوار العرضي ليس أمرا نادرا بعد حصول ارتجاج في المخ، ويمكن أن يكون أيضًا نتيجة الجفاف".

وخلال مؤتمر صحفي عقده في ولايته كنتاكي، بدا السناتور ماكونيل (81 عاما) كما لو أنه أصيب بحالة شلل لمدة 30 ثانية تقريبا.

وكان ماكونيل يرد على أسئلة صحفيين في كنتاكي عندما توقف عن الكلام رغم محاولة أحد مساعديه حضه على الإكمال.

وخلال هذه الثواني الطويلة بدا السناتور جامدا، غير قادر على الإجابة على سؤال طرحته عليه صحفية.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحفية إذا كان يرغب بالترشّح مجدّدا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحفية ماكونيل "هل سمعت السؤال حضرة السناتور؟"، لتعلق بعدما استمر عدم تجاوبه "آسفة، جميعا، سنحتاج إلى دقيقة".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريح في البيت الأبيض إنه سيتواصل مع ماكونيل.

وأضاف بايدن "بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد".

وفي 26 يوليو أصيب السناتور النافذ بالحالة نفسها، إذ كان يومها يتحدث أمام إعلاميين في الكابيتول هيل حين تجمد في مكانه بلا سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.