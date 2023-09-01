بحضور سميحة أيوب.. عرض هاملتهن على مسرح مركز الإبداع الفني

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والمشرف على مسرح مركز الإبداع الفني، الليلة الأولى لإعادة عرض "هاملتهن" إعداد وإخراج المخرجة الكويتية سعداء الدعاس، من إنتاج مركز الإبداع الفني.



وحرص على حضور العرض الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، والتى هنأت فريق العمل على إعادة العرض مرة أخرى وقامت بالتقاط الصور التذكارية مع ابطال العرض.





وتعد هذه المرة الثالثة لعرض المسرحية، حيث كان العرض الأول لها فى أواخر عام ٢٠٠٩، وتم إعادته فى الدورة التأسيسية لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة عام ٢٠٢١ "دورة فتحية العسال" .

"هاملتهن" البطولة للفنانين "أميرة عبد الرحمن ونورا عصمت"، ويقدم يوميا فى الثامنة مساء حتى يوم الاثنين ٤ سبتمبر الجارى، ومدة العرض نصف ساعة، مساعد مخرج شيماء عبد القادر، موسيقى نجلاء يونس، أزياء دكتورة مروة عودة.

خالد جلال

قال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إن البيت الفنى للمسرح بدأ منذ هدة أيام ، تقديم برنامج عروضه على مسارحه بالقاهرة والإسكندرية، وذلك بعد انتهاء فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، الذي استضاف بيت المسرح عروضه على مسارحه منذ بداية المهرجان فى شهر يوليو الماضي .

حيث يعود المسرح القومي ليقدم مسرحية "سيدتي أنا" دراماتورج وإخراج محسن رزق، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الثامنة والنصف مساء على المسرح القومي بالعتبة .

وتقدم فرقة المسرح الكوميدي مسرحية "طيب وأمير" من كتابه أحمد الملواني وإخراج محمد جبر، وذلك أيام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة والنصف مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب .

بينما تقدم فرقة المسرح الحديث عرض "خطة كيوبيد" من تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء، على مسرح السلام بشارع القصر العيني .

كما تعرض فرقة مسرح الغد مسرحية "ستوكمان" من تأليف ميخائيل وجيه، إخراج أسامة رؤوف، وذلك يوميا ابتداء من الأحد المقبل في تمام التاسعة مساء على مسرح الغد بالعجوزة .

وتعود فرقة مسرح الطليعة لتقدم عرض "باب عشق" من تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج حسن الوزير، وذلك ايام الخميس والجمعة والسبت في تمام الثامنة والنصف مساء، على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة بالعتبة .