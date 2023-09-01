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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء استبدال منظومة الكلور الغاز بـ السائل في 20 محطة مياه بسوهاج|صور

صدى البلد

يشهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، خلال الفترة المقبلة، عدة مشروعات تكون بمثابة طفرة تحول ضخمة في تاريخ القطاع، حيث أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو والمنتدب، انه تم البدء في اعمال استبدال منظومة الكلور الغاز بمنظومات الكلور السائل لـ20 محطة مياه.

وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ 3 ملايين جنيه، حيث تشمل محطتي مياه عرب العطيات النقالى ودار السلام المطورة بمركز دار السلام ومحطات مياه نجع عتمان النقالى ونجع الطينة النقالى ونجع عبد النبى النقالى والأبعادية النقالى بمركز جرجا ومحطات مياه جزيرة طوخ النقالى، والمنشاة النقالى وجزيرة المنتصر النقالى، واولاد سلامة الارتوازي، بمركز المنشاة.

ومحطات مياه البوحة النقالى والظهير الصحراوى النقالى والمستعمرة النقالى بمركز ساقلتة ومحطتى مياه العيساوية شرق النقالى القديمة والجديدة والحواويش بمركز اخميم، ومحطتي مياه النمساوي ونجع القنطرة النقالى بمركز سوهاج وبمركز المراغة محطة مياه جنوب المراغة النقالى وبمركز طهطا محطة الخزندارية النقالى.

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20 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بقرى سوهاج

مصر الخير تستلم تنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب ضمن حياة كريمة بسوهاج

وعلى هذا النحو أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ مؤسسة مصر الخير، مشروع تحسين جودة مياه الشرب للقرى الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وذلك بتكلفة بلغت 12 مليون و761 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بقرى "بلصفورة بمركز سوهاج، والصوامعة شرق 1 بأخميم"، ودق 2 بئر إرتوازي بقريتي نقنق بدار السلام، وتل الزوكي بمركز طما، بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليون و585 ألف جنيه.

كما أنه جاري العمل بـ7 مشروعات بتكلفة إجمالية 6 ملايين و429 ألف جنيه، ويشمل تنفيذها إحلال وتجديد شبكات المياه بقرى "بندار الشرقية والغربية1، 2 بجرجا، والصوامعة غرب 1 بطهطا، والصومعة شرق، بأخميم، والصوامعة غرب 2 بطهطا، وأولاد عزاز بسوهاج، ودق بئري ارتوازي بالشيخ سعيد، وبني منصور بمركز البلينا".

وكان قد اوضح المهندس رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أن منظومات حقن الكلور السائل اكثر أمانا من منظومات الكلور الغاز وانه يتم استبدال المنظومات بمحطات المياه التى تقترب من المناطق السكنية وانه هناك خطة لتغير كافة محطات مياه الشرب بسوهاج القريبة من المناطق السكنية.

وأشار الكيميائي منصور صابر رئيس قطاع المعامل والجودة انه تم فى وقتا سابق تغير منظومة الكلور الغاز بمنظومة الكلور السائل بمحطة مياه الجوازات المطورة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 1300 متر مكعب لكل يوم ومحطة مياه ناصر النقالى والتى تبلغ طاقتها التصميمية 8000 متر مكعب لكل يوم.

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