عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حقيقة تجميد حركة الطيران بمطار العاصمة نتيجة غياب معايير الأمان عند الهبوط

صدى البلد

نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول إصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.

 

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام سير العمل والحركة الجوية بمطار العاصمة الدولي  بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار المطار في تسيير كافة  الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقاً لجداول التشغيل اليومية، وكذلك استقبال الطائرات التابعة لشركات الطيران المختلفة للتزود بالوقود.

وأوضح أن مطار العاصمة الدولي يعد أحد أهم المطارات المصرية المطابقة لمعايير الأمان القياسية الدولية، حيث تم تزويد المطار بأحدث أنظمة الهبوط الآلي (ILS / DME)، مع تجهيز مبنى برامج المراقبة بأحدث الأجهزة الخاصة لإدارة الحركة الجوية، مهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية. 

 

وفي سياق متصل، يقع مطار العاصمة الدولي بطريق القاهرة السويس جهة الشرق من مطار القاهرة، ويخدم العاصمة الإدارية الجديدة ومحافظة السويس والإسماعيلية، ويتكون من مبنى ركاب بمساحة 4000م٢، ومبنى ركاب رئيسي بسعة 300 راكب/ ساعة.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]). 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

كاف يوجه صدمة لـ النادي الأهلي فى دوري السوبر الإفريقي .. تفاصيل

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ترشيحاتنا

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يميل إلى إنصاف "الأحمر"

مجموعة العشرين.. بايدن يحث شي على الحضور وسط توترات بين الصين والهند

تدريبات تأهيلية لمحمد عبد الشافي وعبدالله جمعة في مران الزمالك

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

جورجيا تعلن بدء إجراءات عزل رئيسة البلاد.. تفاصيل

ظهور يوسف أوباما في تدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

بملابس ملفتة...ندى الكامل تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

دي جثة.. صور شاب يسير بدراجة في أمريكا تثير جدلا| شاهد

عنوان الأناقة| شاهد إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها

فيديو

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ