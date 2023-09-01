كلوب يحسم الجدل بشأن انتقال محمد صلاح من ليفربول لـ اتحاد جدة.. تفاصيل

شارك اللاعب أحمد حسن تصريحات كلوب بشأن موقف محمد صلاح للانتقال من ليفربول لاتحاد جده عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكاب أحمد حسن :"كلوب: مستقبل محمد صلاح؟ الموقف يظل كما هو ولا يوجد ما يمكنني قوله أكثر من ذلك.. لا يوجد أي عرض حتى الآن على حد علمي".

أكد الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية أحمد غنيم، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لن يرحل عن ليفربول، وأن غلق باب الانتقالات سيكون اليوم.

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن ليفربول ليس لديه البديل لـ محمد صلاح، رغم وصول الرقم لـ 118 مليون جنيه إسترليني.

كلوب يحسم مصير انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة

ولفت إلي أن مدرب ليفربول، أكد أن صلاح مستمر في ليفربول، وأن اليوم هناك مؤتمر صحفي لـ كلوب مدرب ليفربول، أنه بنسبة كبيرة سيرد، للمرة الثالثة على سؤال: "هل محمد صلاح سينتقل أم لا".