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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر بين السائحين.. شاهد| حريق هائل بفندق في إسطنبول وإجلاء العشرات

حريق هائل بفندق في
حريق هائل بفندق في اسطنبول وإجلاء العشرات

أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الجمعة، بنشوب حريق هائل بأحد الفنادق بإسطنبول مما دفع السلطات لإجلاء العشرات.

ووفقا لـ"تركيا الآن"، قامت فرق الإطفاء التركي بإجلاء حوالي 40 شخصاً بعد اندلاع حريق في  اللوحة الكهربائية بأحد الفنادق في منطقة الفاتح بإسطنبول.

وأشارت التقارير إلى أن الحريق نشب في الطابق الأرضي للفندق، الذي يقع في شارع كلودفارير بمنطقة بينبيرديرك، ولم يعرف حتى الآن سبب اندلاعه.

تم إبلاغ مركز الطوارئ عن الحادث وتوجهت فرق الإطفاء على الفور  إلى الموقع.

عندما شاهد السائحون الدخان يتصاعد، دخلوا في حالة من الذعر وبدأوا في البحث عن مخرج آمن.

وبدورهم، قام الموظفون بإبلاغ السلطات المعنية وتمكنوا من إخراج السائحين من الفندق عبر النوافذ وبمساعدة السلالم.

ولكن لم تصب أي أرواح بأذى جراء الحادث ولم يتعرض أي من السائحين لأي إصابات. ومع ذلك، تضرر مدخل الفندق جراء الحريق.

وفي غضون ذلك، باشرت فرق الشرطة التحقيقات للتحقق من أسباب اندلاع الحريق وتجنب حوادث مشابهة في المستقبل.

 

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