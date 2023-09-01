عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

زيارة لمتحف تراث الواحات ضمن فعاليات احتفال ثقافة الجيزة بـ"صون التراث"

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهدت المواقع الثقافية بالجيزة، زخما وتنوعا ثقافيا وفنيا، استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمرور 20 عامًا على توقيع اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بعدد من المواقع الثقافية، بالتعاون مع الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، فنظم بيت ثقافة الباويطي بالواحات البحرية، زيارة لمتحف "تراث الواحات" للفنان التلقائي محمود عيد، تحقيقًا للمشاركة الفعالة في إحياء التراث والتعرف على الموروث الشعبي القديم والعادات الواحاتية القديمة، والذي يعد ذاكرة حية لأهالي الواحة، ويعبر كل ركن من أركان المتحف عن تراث وحكايات لا تنتهي عن الواحات وأهلها وتقاليدها وعادتها في صورة مجسمات وتماثيل وأشكال ولوحات رملية.

وبالتوازي قدم قصر ثقافة العياط، يوما ثقافيا فنيا تضمن مجموعة من الفعاليات منها، تصميم مجلة حائط بعنوان "التراث الثقافي الشعبى.. هوية وتاريخ"،  تضمنت مجموعة من المقالات والمعلومات والزخارف التراثية المصرية، بجانب معرض فنون تشكيلية يضم مجموعة من الأعمال المستوحاة من التراث الثقافي الشعبي، للفنان عبد الفتاح أحمد، كما عقد صلاح صادق محاضرة بعنوان "الموروث الشعبي في مصر"، أوضح خلالها مفهوم التراث الشعبي، الذي يتكون من عادات الناس وتقاليدهم، وما يُعبرون عنه من آراء وأفكار يتناقلونها جيلاً بعد جيل، وهو استمرار للفولكلور الشعبي كالحكايات الشعبية، والأشعار والقصائد المتغنى بها، والقصص البطولية، كما طرح "صادق"  نماذج لأشهر أشكال الفنون التراثية التى تزخر بها مصر، مثل حكايات أبو زيد الهلالى وعاشق المداحين والست خضرة والسقا والأراجوز والحكواتي وع الأصل دور  وخليك فاكر مصر جميلة.

وتواصلت الفعاليات المقدمة ضمن برنامج فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، وبإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، حيث أقامت مكتبة الصف محاضرة بعنوان "التراث هوية وتاريخ" تحدث خلالها حسن محمد موضحًا، أهمية التراث في الحفاظ على وجود التنوع الثقافي الذي يصد محاولات العولمة في محو هوية الشعوب، مشيرا إلى دوره في تعزيز الحوار بين الثقافات، وتعزيز الوحدة والمواطنة وروح المشاركة لوجود قواسم مشتركة بين أبناء الشعب الواحد، فضلا عن تعزّيز التكامل بين مختلف الشعوب، كما قدمت المكتبة مجموعة من ورش الفنون التشكيلية، بجانب ورشة أشغال يدوية  للتطريز بالخرز، بمشاركة ليلى محمد.

المواقع الثقافية بالجيزة الهيئة العامة لقصور الثقافة اتفاقية اليونسكو صون التراث الثقافي منطقة الجيزة الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

سفير مصر في لشبونة يبحث مع وزير الصحة البرتغالي تطور العلاقات

موعد مباراة الاتحاد ضد الهلال في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

حمي الضنك.. بعوض النمر يغزو باريس يحمل أمراضا فتاكة والسطات تتحرك.. فيديو

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ