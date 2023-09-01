إسلام صادق: حازم إمام يتعرض لضغوط للترشح على منصب النائب في انتخابات الزمالك

أعلن الناقد الرياضي إسلام صادق عن تعرض حازم إمام لمطلب جماهيري للترشح على منصب النائب في انتخابات الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب إسلام صادق: "ضغوط على الاسطورة حازم امام للترشح على منصب النائب في انتخابات الزمالك".

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا للموسم الكروي الجديد .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الأول صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت قيادة خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني وجميع أعضاء الجهاز المعاون له، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.