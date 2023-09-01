عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عودة تاريخية| لأول مرة منذ 20 عاما.. هبوط أول طائرة قادمة من عمان في العراق

هبوط أول طائرة قادمة
هبوط أول طائرة قادمة من عمان في العراق

هبطت أول طائرة قادمة من سلطنة عمان في مطار بغداد الدولي، أمس الخميس، وذلك في تطور مهم بعد انقطاع دام لأكثر من عشرين عاما.

 

وأكدت وزارة النقل العراقية في بيان لها، أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق أعلنت عن استئناف رحلات الهبوط والإقلاع للطائرات القادمة من سلطنة عمان.

 

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق، أعلنت عودة هبوط وإقلاع طائرات قادمة من سلطنة عمان".

 

وقالت في البيان: "وصلت طائرة من نوع إيرباص من مطار مسقط الدولي، إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، وعلى متنها مسافرين بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاما وهو تطور يشهد عليه الجميع بأهميته".

ومن جانبه، أكد مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني على أن: "الرحلات ستكون دائمة ويومية أثناء الزيارة الأربعينية، وبعد ذلك ستكون رحلاتها 3 أيام في الأسبوع وضمن جدول محدد لرحلات الطائرات".

كانت الرحلات الجوية بين العراق وسلطنة عمان قد توقفت بعد حرب العراق، ولم تتمكن الجهود العراقية منذ ذلك الحين من استئناف حركة الطيران المدني بين البلدين. وهذا الإعلان عن استئناف الرحلات يعد تطورا إيجابيا في تعزيز العلاقات وتفعيل التواصل الجوي بين العراق وسلطنة عمان.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

11 كلية بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 مطلوبة في سوق العمل.. اعرفها

5 سيارات جديدة بأسعار تبدأ من 740 ألف جنيه

لتوفير الدولارات.. نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من القهوة والشاي خلال هذه المدة

في 40 ألف منفذ.. التموين تبدأ صرف سلع سبتمبر .. تفاصيل

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

مجموعة سهلة لـ ليفربول في قرعة الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه العروس… ريا أبي راشد تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ