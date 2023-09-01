عودة تاريخية| لأول مرة منذ 20 عاما.. هبوط أول طائرة قادمة من عمان في العراق

هبطت أول طائرة قادمة من سلطنة عمان في مطار بغداد الدولي، أمس الخميس، وذلك في تطور مهم بعد انقطاع دام لأكثر من عشرين عاما.

وأكدت وزارة النقل العراقية في بيان لها، أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق أعلنت عن استئناف رحلات الهبوط والإقلاع للطائرات القادمة من سلطنة عمان.

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الخميس، أن الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية في العراق، أعلنت عودة هبوط وإقلاع طائرات قادمة من سلطنة عمان".

وقالت في البيان: "وصلت طائرة من نوع إيرباص من مطار مسقط الدولي، إلى مطار بغداد الدولي، صباح اليوم، وعلى متنها مسافرين بعد انقطاع دام أكثر من 20 عاما وهو تطور يشهد عليه الجميع بأهميته".

ومن جانبه، أكد مدير عام الشركة عباس صبار البيضاني على أن: "الرحلات ستكون دائمة ويومية أثناء الزيارة الأربعينية، وبعد ذلك ستكون رحلاتها 3 أيام في الأسبوع وضمن جدول محدد لرحلات الطائرات".

كانت الرحلات الجوية بين العراق وسلطنة عمان قد توقفت بعد حرب العراق، ولم تتمكن الجهود العراقية منذ ذلك الحين من استئناف حركة الطيران المدني بين البلدين. وهذا الإعلان عن استئناف الرحلات يعد تطورا إيجابيا في تعزيز العلاقات وتفعيل التواصل الجوي بين العراق وسلطنة عمان.