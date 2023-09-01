وزير الري: اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الطراز المعماري لكوبري العزيزية

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الجمعة، موقع عملية إحلال وتجديد كوبري العزيزية وكوبري ك 8.800 علي بحر مويس بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية والجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بالوزارة .

ووجه سويلم المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الآثار لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ علي الطراز المعماري والطابع التاريخي للكوبري .

وعقب الزيارة التقى سويلم بالدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، والذى أعرب عن ترحيبه بزيارة الوزير .

وتوجه الدكتور سويلم بالتهنئة للمحافظ وجميع أهالى محافظة الشرقية بمناسبة إحتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .

كما التقى وزير الري بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث أكد الوزراء على إستمرار التنسيق بين الوزارات فى كافة الموضوعات المشتركة .

وعقب الزيارة توجه الدكتور سويلم لمسجد الفتح بمدينة الزقازيق لتأدية صلاة الجمعة والمشاركة في احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى .

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