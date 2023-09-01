عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قومي المرأة يختتم فعاليات معسكر التخطيط الفعّال مع فريق الرحلة.. صور

صدى البلد

اختتمت أمس فعاليات معسكر "التخطيط الفعّال" الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع فريق "الرحلة"، وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ومشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية" الذي ينفذه المجلس  بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والذى استمر لمدة ثلاثة أيام، واستهدف موظفي الفروع ومنسقي المشروع والمسئول الإداري والفني بمشاغل التدريب الإنتاجي التابعة للمجلس والأمانة العامة المسئولين عن الأنشطة التي تنفذ من خلال الفروع.

ويهدف المعسكر إلى إتاحة الحوار المفتوح ما بين موظفي الفروع ومنسقي المشروعات المختلفة بالمجلس التي تنفذ من خلال الفروع ومعرفة التحديات والعقبات التي قد تعيق تنفيذ المهام المطلوبة لإيجاد حلول لها، وعرض الخطط الجديدة لبرامج تنمية الأسرة في مرحلتها الجديدة، وعرض الدليل التنظيمي لتنفيذ البرامج المشار إليها.

أثنت إيمان خليفة الأمينة العامة للمجلس القومى للمرأة خلال كلمتها الافتتاحية على جهود العاملين بالمجلس خلال الأعوام السابقة فى إنجاز المشروعات التى كلف بها المجلس على أكمل وجه مضيفة أن المعسكر يأتي في إطار التأكيد على ما تم إنجازه ومعرفة التحديات والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من أجل الاستفادة المستقبلية منها، مؤكدة أن الطاقة البشرية هي العنصر الأبرز فى إنجاز وإنجاح أي عمل.

وأكدت  مي محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة حرص المجلس على  تحفيز جميع العاملين سواء الموظفين أو منسقي المشروعات المشاركين فى المعسكر وبث الطاقة الإيجابية فيما بينهم وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية لخطط عمل المجلس خلال المرحلة القادمة وذلك من خلال تنفيذ الأنشطة المحفزة التي تعمل على كسر الحواجز بينهم مما يؤثر بشكل مباشر على جودة تنفيذ العمل خلال الفترة القادمة.

وأضافت داليا سعيد مدير عام السكرتارية التنفيذية ومسئولة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي أن المعسكر كان فرصة جيدة لمقابلة موظفي فروع المجلس بالمحافظات مما كان له أثر إيجابي على الجميع، حيث تم دمج العمل الجاد بالأنشطة الترفيهية التي شارك فيها كافة الحضور مما خلق روح إيجابية لبدء مرحلة قادمة مليئة بالنشاط والحماس.

تضمن المعسكر العديد من الأنشطة والفعاليات استمرت على مدار ٣ أيام، وتناولت العديد من الموضوعات، حيث استعرضت الأستاذة أنجي اليماني مدير برنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمى "تحويشة"، وعرضت داليا حمدي مدير عام شئون الفروع بالمجلس إنجازات الفروع وأنشطتهم في إطار مشروعات تنمية الأسرة المصرية في المرحلة السابقة، واستعرضت  نورا سمير مدير إدارة المراجعة بالمجلس وفريق الإدارة المالية الإجراءات الجديدة التي تم اتخاذها مؤخرا لتسيير سير العمل وتسهيله على جميع العاملين بالأمانة والفروع، كما أوضحت نورهان زينهم منسقة مشروعات مكتب شكاوى المرأة التعريف باختصاصات مكتب الشكاوى، وبرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة.

الجدير بالذكر أن فريق "الرحلة" يعمل على تمكين الصناعات والمجتمع حيث يقوم ببناء مجموعات تتميز بروح تعاونية من أجل تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي، وذلك من خلال تجربة معسكرات غير تقليدية تجمع بين مجموعات مختلفة من القادة ورواد الأعمال.

IMG-20230901-WA0152
IMG-20230901-WA0152
IMG-20230901-WA0151
IMG-20230901-WA0151
IMG-20230901-WA0150
IMG-20230901-WA0150
IMG-20230901-WA0148
IMG-20230901-WA0148
IMG-20230901-WA0149
IMG-20230901-WA0149

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

انفراجة في أزمة منتخب مصر| الأهلي يرفع راية التحدي.. وفيتوريا يلوح بالتصنيف

ترشيحاتنا

حمي الضنك.. بعوض النمر يغزو باريس يحمل أمراضا فتاكة والسطات تتحرك.. فيديو

الاحتلال يشن حملة اعتقالات خلال مداهمات بالضفة

إيران ولبنان يكشفان: كيف أثر تحسين العلاقات مع الرياض بالإيجاب على المنطقة؟

لخلافات على المشاريب.. شاب ينهي حياه صديقه أثناء جلوسهما على مقهى بالمحلة

الأرصاد تكشف عن مفاجأة حول طقس الأيام المقبلة.. فيديو

الترديد خلف المؤذن.. وزير الأوقاف يكشف عن أهم مفاتيح الشفاعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات لافتة... بوسي تبهر متابعيها بإطلالة أنيقة

لديه 6 أصابع.. رجل يثير جدلا من على متن طائرة بهذا الفيديو

لن تصدق.. ما الذي يسبب السكتة القلبية عند الشباب؟

سر حياته.. نصيحة ذهبية من معمر بريطاني يبلغ 111 عاما

فيديو

أخيرا اعترف به.. أحمد الفيشاوي يظهر لأول مرة مع ابنه الألماني تيتوس

علياء بسيوني زوجة أحمد سعد السابقة تكشف أسرار طلاقها.. فيديو جراف

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ