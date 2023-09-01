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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد لـ سنغافورة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بتوجه الناخبون في سنغافورة اليوم الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفًا للرئيسة الحالية حليمة يعقوب . 

ويتنافس في الانتخابات ثلاثة مرشحين هم نائب رئيس الوزراء السابق رئيس البنك المركزي، ثارمان شانموجاراتنام (66 عامًا)، ومدير الاستثمارات السابق في مؤسسة جي أي سي، بنج كوك سونج (75 عامًا)، ورجل الأعمال تان كين ليان (75 عامًا).

وتبدأ عملية فرز الأصوات لاختيار الرئيس التاسع للبلاد بعد الإغلاق المقرر في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لسنغافورة . 

 

قناة القاهرة الإخبارية حليمة يعقوب رئيس البنك المركزي القاهرة الإخبارية

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