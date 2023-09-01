عودة الزمالك للتدريبات استعدادا للموسم الجديد..صور

شارك اللاعب أحمد حسن لقطات من ميران الزمالك اليوم بعد عودتةللتدريبات استعدادا للموسم الجديد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"الزمالك يعود للتدريبات استعدادا للموسم الجديد".

بدأ الدكتور عمر عادل طبيب التغذية، مهام عملة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الحالية.

ويقوم عمر عادل بالتنسيق مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، في كافة الأمور الخاصة ببرامج التغذية الخاصة باللاعبين.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صباح اليوم الجمعة، فترة الإعداد للموسم الجديد، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.