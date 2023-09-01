الخطيب يشارك لاعبي الأهلي المران الصباحي اليوم بالنمسا..شاهد

شارك الإعلامي أحمد شوبير لقطات لمحمود الخطيب من مران الأهلي اليوم الصباحي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد شوبير :"الكابتن محمود الخطيب من مران الأهلي اليوم الصباحي".

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكره الإعدادي المقام حاليا في دولة النمسا؛ استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.



وأدي الفريق تدريباته الصباحية بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة في تمام العاشرة والنصف بتوقيت النمسا «الحادية عشرة والنصف بتوقيت القاهرة».

فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت النمسا «الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة».



ويخوض الأهلي معسكر الإعداد للموسم الجديد في النمسا، والذي يستمر حتى 6 سبتمبر الجاري.