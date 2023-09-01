سفير مصر في لشبونة يبحث مع وزير الصحة البرتغالي تطور العلاقات

التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية في لشبونة، بـ مانويل بيزارو، وزير الصحة البرتغالي.

وتناول اللقاء مستجدات العلاقات الثنائية في مجال الصحة والصناعات الدوائية ورقمنة القطاع الصحي وتدشين الشركات الناشئة العاملة في مجال الصحة، وذلك في إطار ما تم التوافق عليه خلال زيارة الوزير البرتغالي لمصر في مايو الماضي.

وأكد السفير المصري خلال اللقاء على رغبة مصر في تكوين شراكات مع الجانب البرتغالي لتعزيز قطاع صناعة الدواء والمعدات الطبية في مصر، فضلاً عن توطين التكنولوجيات الحديثة الخاصة بصناعات الدواء واللقاحات في مصر، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي الطبي بين البلدين.

ومن جانبه، أشاد وزير الصحة البرتغالي بتميز العلاقات في مجال الصحة ما بين البلدين، الأمر الذي انعكس في زيارة السيد وزير الصحة والسكان للبرتغال مرتين خلال ثلاثة أعوام، فضلاً عن قيامه بزيارة مصر في مايو الماضي، معرباً عن تطلعه لاستقبال وزير الصحة والسكان في البرتغال قبل نهاية هذا العام، وذلك لاستكمال والانتهاء مما تم التوافق عليه مسبقاً خاصة فيما يتعلق بتدشين شراكات ثنائية في مجال الصناعات الدوائية لتعزيز تواجد الشركات البرتغالية ليس فقط في مصر ولكن أيضاً في القارة الأفريقية.

