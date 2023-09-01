مجموعة إيكواس تعلن عن اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في الجابون

بحث رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا "إيكواس"، اليوم الجمعة، الوضع المتعلق في الجابون، وتعيين رئيس أفريقيا الوسطى، فاوستين تواديرا، وسيطا للمجموعة مع الجابون.

وأعلن وزير خارجية تشاد، محمد صالح النظيف، أن مجموعة "إيكواس" ستجتمع، الاثنين المقبل، لمناقشة الوضع في الجابون، على أن يعقد الاجتماع في غينيا الاستوائية.

وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، أمس الخميس، عضوية الجابون في مختلف فعالياته وفعاليات المؤسسات التابعة له، وذلك في أعقاب الانقلاب العسكري، الذي وقع الأسبوع الجاري.

وفور إعلان لجنة الانتخابات في 30 أغسطس فوز بونجو بحصوله على 6.27% من الأصوات، أعلنت مجموعة من العسكريين عبر التلفزيون "إنهاء النظام القائم"، وإلغاء نتائج الانتخابات وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود "حتى إشعار آخر".

وأعلن عناصر من الجيش أنهم قرروا بالإجماع تعيين بريس أوليغوي نغويما رئيسا للبلاد للفترة الانتقالية.