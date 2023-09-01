عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بروتوكولات تعاون مع 6 جمعيات أهلية بسيناء للتمكين الاقتصادي

القباح تتفقد اعمال
القباح تتفقد اعمال الجمعيات الأهلية في الشيخ زويد

وقعت وزارة التضامن الإجتماعي  بروتوكولات تعاون في مجالات التمكين الاقتصادي وحفر الآبار وإنشاء وتطوير حضانات طفولة مبكرة، ورعاية الأيتام مع 6 جمعيات أهلية في  محافظة شمال سيناء، والتركيز على منطقتي الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى الحسنة نخل والعريش وبئر العبد، محافظة شمال سيناء .
 


وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أثناء زيارتها إلى شمال سيناء، أن التدخلات الصحية والتعليمية في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني،بالمحافظة ، أسفرت عن رفع كفاءة 100 مدرسة بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف، ورفع كفاءة 56 فصلًا، بالتعاون مع مصر الخير، كما تم تقديم مساعدات غذائية تصل إلى ما يزيد على 100 ألف كرتونة مواد غذائية و110 ألف كيلو لحوم مجمدة.
 

81 بئر مياه:

 

 كما تم حفر ورفع كفاءة81 بئر مياه آبار، حيث تم رفع كفاءة ١١ بئر بقرية الشلاق بالشيخ زويد، وجار تطوير ورفع كفاءة ٧٠ بئر، بالإضافة إلى محطة تحلية تكفى لسد احتياجات ١٥ ألف أسرة بإجمالي تكلفة ٥ ملايين جنيه.

كما تم تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية، حيث تم تنظيم  ١١٧٣ ندوة،  باجمالى يقرب ٥٩ ألف مستفيد وتنفيذ عدد ١١ ألف ٢٦٧ زيارة منزلية ويتبع المحافظة ١٨ رائدة اجتماعية  بتكلفة 750 ألف جنيه،.
 

txt

تنفيذ حزمة من مشروعات التمكين الاقتصادي في شمال سيناء

سيناء برتوكولات جمعية التمكين الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بعد قرار المركزي.. 100 جنيه غرامة عقوبة رفض التعامل بالعملة الرقمية الجديدة

كلوب حسم قراره.. تطورات مثيرة في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

بشاير سبتمبر.. انتهاء أزمتي الكهرباء والسجائر.. وهدايا حكومية لـ المواطنين

تركوا الجثة على السلم.. عصابة عائلية تتخلص من مسنة لسرقة 6 غوايش

الفرعون جاهز للاحتفال| ليفربول يخرج عن صمته.. حقيقة وصول محمد صلاح للسعودية

ترشيحاتنا

كليات التربية تسيطر .. مؤشرات المرحلة الثالثة 2023 بالأرقام

طرد السفير الفرنسي.. انقلاب النيجر يتحول لأزمة أممية ودولية| ماذا يحدث؟

بعد أنباء وصوله السعودية اليوم .. كلوب يفجر مفاجأة عن محمد صلاح

قرعة سهلة لـ ليفربول.. مواعيد مباريات دور المجموعات بالدوري الأوروبي

نشرة الحوادث|حكاية ريا وسكينة بالإسكندرية.. ومشاريب القهوة تتسبب في انهاء حياة شاب

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدث فور شربها.. أضرار المياه الغازية على جسم الإنسان

نشرة المرأة والصحة.. ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟.. إطلالة الملكة رانيا في عيد ميلادها.. شاهد

يوجد منه 200 رأس.. ولادة حيوان أفريقي نادر في بريطانيا

3 علامات إذا وجدتيها في الدجاج لا تشتريه

فيديو

أمي ربتنا وأخويا ميعرفش يموت نملة.. عائلة سفاح الجيزة تثير الجدل

أخيرا انتهت الأزمة.. ماذا حدث في أسعار السجائر؟ .. فيديو

مفاجأة عيار 21 .. تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم .. فيديو

إنطلاق فعاليات تدريب النجم الساطع 2023 بمشاركة 34 دولة |فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ