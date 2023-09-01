بروتوكولات تعاون مع 6 جمعيات أهلية بسيناء للتمكين الاقتصادي

وقعت وزارة التضامن الإجتماعي بروتوكولات تعاون في مجالات التمكين الاقتصادي وحفر الآبار وإنشاء وتطوير حضانات طفولة مبكرة، ورعاية الأيتام مع 6 جمعيات أهلية في محافظة شمال سيناء، والتركيز على منطقتي الشيخ زويد ورفح، بالإضافة إلى الحسنة نخل والعريش وبئر العبد، محافظة شمال سيناء .





وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أثناء زيارتها إلى شمال سيناء، أن التدخلات الصحية والتعليمية في إطار التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني،بالمحافظة ، أسفرت عن رفع كفاءة 100 مدرسة بالتعاون مع الهلال الأحمر ومنظمة اليونيسيف، ورفع كفاءة 56 فصلًا، بالتعاون مع مصر الخير، كما تم تقديم مساعدات غذائية تصل إلى ما يزيد على 100 ألف كرتونة مواد غذائية و110 ألف كيلو لحوم مجمدة.



81 بئر مياه:

كما تم حفر ورفع كفاءة81 بئر مياه آبار، حيث تم رفع كفاءة ١١ بئر بقرية الشلاق بالشيخ زويد، وجار تطوير ورفع كفاءة ٧٠ بئر، بالإضافة إلى محطة تحلية تكفى لسد احتياجات ١٥ ألف أسرة بإجمالي تكلفة ٥ ملايين جنيه.

كما تم تنفيذ أنشطة ثقافية وتوعوية، حيث تم تنظيم ١١٧٣ ندوة، باجمالى يقرب ٥٩ ألف مستفيد وتنفيذ عدد ١١ ألف ٢٦٧ زيارة منزلية ويتبع المحافظة ١٨ رائدة اجتماعية بتكلفة 750 ألف جنيه،.

