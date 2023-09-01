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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الأوقاف يلقى خطبة الجمعة بمسجد الفتح في الشرقية| مفاتيح الحصول على شفاعة الرسول يوم القيامة.. ويؤكد: سيدنا النبي رسم طريق سنته للأمة حتى يسيروا عليه

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

خطبة الجمعة من الشرقية
وزير الأوقاف يلقي الخطبة من مسجد الفتح ويؤكد:
هذا أحد مفاتيح الحصول على شفاعة النبي يوم القيامة
النبي رسم طريق سنته لأمته حتى يسيروا عليه
النبي الكريم كان خير الناس لأهله وجميع أمته

 

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم قال (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي، فمن صلي علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، وصلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عبدالله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي).

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الفتح، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، تزامنا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، متحدثا في موضوع خطبة الجمعة، عن "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه"، أن هذا الحديث أحد أهم مفاتيح الشفاعة من النبي للمسلم، فعلى كل مسلم أن يفعل ما في هذا الحديث حتى ينال شفاعة الرسول.

كما قال رسول الله في الحديث الشريف (أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة) مناشدا المسلمين بكثرة الصلاة على النبي وخاصة يوم الجمعة.

وورد عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، حديث سيدنا رسول الله: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؛ فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا». [أخرجه البيهقي]
كما قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «إِنَّ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ، أَلَا فَأَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَالْيَوْمِ الْأَزْهَرِ». قال الإمام الشافعي: يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن النبي الكريم عندما يتحدث عن نفسه إنما يتحدث معلما لأمته، ليقتدوا به، ويخبرهم بأنه على هذا الطريق فمن أراد اتباعه فليسر على هذا الطريق.

وأضاف وزير الأوقاف، في خطبة الجمعة، من مسجد الفتح، بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، تزامنا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، متحدثا في موضوع خطبة الجمعة، عن "النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه"، أن النبي الكريم قال في الحديث الشريف (إنما بعثت رحمة) ويقول النبي (اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به).

ويقول الله تعالى في كتابه العزيز (فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ).

وتابع: كان الرسول الكريم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه من طول القيام، فتقول السيدة عائشة (يا رسول الله، هون عليك، ألم يغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول النبي، أفلا عبدا شكورا).

وأكد وزير الأوقاف، أن النبي الكريم كان خير الناس لأزواجه وأبنائه وأحفاده وأصحابه وأتباعه وأمته وخير الناس للناس أجمعين.

ونصح وزير الأوقاف المسلمين، بكثرة الصلاة على النبي في يوم الجمعة فيقول النبي (ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة) ويقول النبي (إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام).

 

خطبة الجمعة الشرقية مسجد الفتح شفاعة النبي

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